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Şiddeti Tersine Çevirme: Sanatın Rolü Nedir?

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ŞİDDETİN MEDYADAKİ ROLÜ

Günümüzde dizi, film ve yeni medyanın toplumsal şiddeti besleyip normalleştirdiği yönünde ciddi eleştiriler mevcut. Özellikle birçok yapımda şiddetin neredeyse ana unsur olarak öne çıktığı gözlemleniyor. Medyanın izleyicilere rol model sunma konusundaki etkisi ise yadsınamaz. Şiddet, öğrenilen bir davranış biçimidir ve bu nedenle senaristlerin, yapımcıların ve medya yöneticilerinin daha duyarlı yaklaşımlar benimsemesi gerekiyor.

DÜNYA VE SORUMLULUKLARIMIZ

Dünya giderek çirkinleşiyor, savaşların devam ettiği bir ortamda, “can almayı kendine hak görenlerin” varlığı, her bireyin ve topluluğun en önemli sorumluluğunu duyarlı ve iyiyi teşvik etme olarak tanımlıyor. Şiddeti normalleştirmekten uzak durmak, bu iyileşmenin ilk adımı olabiliyor. Toplumsal bilinç, toplumsal refah için medyanın gücünü kullanarak farkındalık yaratabilir.

SANAT DÜNYASININ ROLÜ

Sanat dünyasının, bu şiddet iklimini tersine çevirme ya da iyileştirme potansiyelinin olduğunu unutmamak gerekir. Bu bağlamda sanat dünyası, toplumsal bilinci artırma ve şiddetin olumsuz etkilerine karşı bir direnç oluşturma konusunda sorumluluk almalıdır. Sanat, yalnızca bir ifade aracı değil, aynı zamanda sosyal değişimin de önemli bir parçasıdır.

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