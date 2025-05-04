Şiddetle Kınıyorum. Geçmiş Olsun Özel

BBP GENEL BAŞKANINDAN KINAMA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı sert bir şekilde kınıyor. Destici, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Destici, paylaşımında “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziki saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Sayın Özel’e, aile efradına, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi Camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, her türlü terör ve şiddetin karşısında bulunduklarını vurguladı.

SİYASİ SAYGILAR VE YASAL SONUÇLAR

Destici, sözlerine devam ederek “Terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve dahi kime yapılırsa yapılsın karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” dedi. Siyaset alanında herkesin düşüncelerini ifade edebilmesi gerektiğini belirten Destici, saldırının nedeninin en kısa sürede aydınlatılmasını umduğunu ve saldırganın hukuk önünde gereken cezayı alması gerektiğini vurguladı.