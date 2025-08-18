Şiddetle Mücadeleye Dikkat Çekildi

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SEMİNERİ

Pursaklar Belediyesi’nin Hanım Evleri’nde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir seminer düzenlendi. Bu eğitim, Pursaklar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütüldü. Seminerde, şiddetin değişik türleri, toplumda ne kadar yaygın olduğu, kadın ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile şiddetle mücadelenin önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara şiddetin önlenmesine dair çeşitli farkındalık çalışmaları slayt gösterimi eşliğinde aktarıldı.

Seminerle ilgili değerlendirmede bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadınların bilinçlendirilmesine verdikleri önemin altını çizdi. Çetin, “Kadına yönelik fiziki, ruhsal yani kısaca her türlü şiddete sıfır tolerans diyoruz. İlçe kadınlarının şiddetin her türlüsü hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için seminer programlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda, seminerlerin devam edeceği vurgulandı.