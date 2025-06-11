Şiddetli Adet Sancılarını Analiz Edin

ŞİDDETLİ ADET SANCILARIYLA BAŞA ÇIKMA SÜRECİ

Nedeni belirsiz şiddetli adet sancıları çeken kadınlar, doktor doktor dolaşarak çeşitli sorunlarla mücadele edebiliyor. Bu dönem, boyun tutulması, yoğun baş ve boyun ağrıları gibi ek sorunları da beraberinde getiriyor. Bazı kadınlar, idrar kaçırma veya vajinismus gibi rahatsızlıklarla yer bulmakta zorlanabiliyor. Özellikle LGS döneminin yaklaşmasıyla birlikte, sınav stresi yaşayan gençlerde de diş sıkma sorunu sıklıkla görülüyor ve bunun altında pelvik taban kaslarının sorunları yola çıkıyor olabilir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, diş sıkma problemi ile kasık ve adet sancılarının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

PELİVİK TABAN KASLARININ ÖNEMİ

Pelvik taban kasları ve çene sağlığı arasındaki ilişki hakkında önemli veriler paylaşan Doç. Dr. Bahat, gençlerde sınav dönemi ile birlikte artan diş sıkma probleminin pelvik taban kaslarından kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, ağır sporlar yapan gençlerde bu sorunların tetiklenme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor. Bahat, “Pelvik taban, kalça bölgesindeki iç organları destekleyen kasların oluşturduğu bir yapıdır ve diyaframla etkileşim halindedir” diyerek bu kasların doğrudan vücudu etkilediğini gösteriyor.

DENGENİN BOZULMASI VE BELİRTİLER

Pelvik taban kaslarındaki sorunların, vücuttaki dengeleri nasıl bozabileceği konusunda da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Bahat, duruş bozukluğu gibi problemlerle karşılaşılabileceğini belirtiyor. “Şiddetli adet sancısı, cinsel ilişki sırasında ağrı ve idrar yaparken acı gibi durumlarla karşılaşan bireylerde farklı bir rahatsızlığın işareti olabilir” diyor. Pelvik taban bozukluklarının diş sıkma problemi ile ilişkisini vurgulayarak tedavi sürecinin önemine dikkat çekiyor.

LGS DÖNEMİ VE STRES

Doç. Dr. Bahat, ergenlik dönemindeki gençlerin LGS sınavına yaklaşırken yaşadığı stresin, diş sıkmaya ve dolaylı yoldan pelvik taban sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. “Bu dönemde gençlerin diş sıkma sorunlarıyla baş etmek açısından uzman kontrolleri önem kazanıyor. Sınav zamanı, gençlerin stres seviyesini artırıyor ve bunun etkisi fizyolojik bünyelerine yansıyor” şeklinde ifade ediyor. Ayrıca, derin nefes alma egzersizlerinin bu tür sorunları azaltabileceğini öneriyor.

ERVENE DİŞ SIKMA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Diş sıkma probleminin tedavi edilmediğinde çene eklemlerinde deformasyonlar yaratabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bahat, “Diş sıkma, zamanla ciddi ağrılara ve şekil bozukluklarına yol açabiliyor” diyerek uyarıyor. Bu nedenle, diş sıkma sorunu olan bireylerin fizik tedavi hekimlerine başvurarak ayrıntılı bir değerlendirme istemesi gerektiğinin altını çiziyor.

AĞIR SPORLARIN RİSKLERİ

Genç nesil arasında yaygın hale gelen ağır sporların, pelvik taban kaslarına potansiyel zararlar verebileceğini belirten Doç. Dr. Bahat, “Kontrolsüz ıkınma hareketleri kaslarda hematom oluşumuna neden olabilir, bu da kasları zayıflatıyor” diyor. Pelvik taban bozukluğunun belirtileri arasında duruş problemleri ve huzursuz bacak sendromu da yer alıyor. Bu tür sorunlarla mücadele etmek için doğru bilgilere sahip olmak ve uzman yardımı almak gerekiyor.