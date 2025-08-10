Şiddetli Fırtına Su Baskınları Yarattı

FIRTINA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETTİ

Manisa’nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağış, ilçe genelinde ciddi olumsuz etkiler yarattı. Rüzgarın etkisiyle birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar kökünden devrildi ve cadde ile sokaklar suyla doldu.

BÜYÜK HASAR GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir devam eden kurak yaz mevsiminin ardından aniden etkili olan fırtına, en çok Kurşunlu Mahallesi’nde hasara yol açtı. Mahalle sakinlerinden Hikmet Topcan’a ait evin çatısı, şiddetli rüzgar yüzünden uçarak yere düştü. Bu durum, evin güneş enerjisi sistemine de zarar verdi. Olay sırasında büyük bir korku yaşadıklarını ifade eden Topcan ailesi, “Çatımız uçtu, güneş enerjisi çatı ile birlikte yere çakıldı. Rabbim bu tür afetlerden korusun” diye belirtti.

SAĞANAK YAĞIŞ VE SU BASKINLARI

Şiddetli rüzgarın ardından başlayan sağanak yağış, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Bu durum, bazı bölgelerde su baskınlarına ve maddi hasara neden oldu. Selendi’deki zarar, bölge halkı için önemli bir tehdit oluşturdu.