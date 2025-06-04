Şiddetli Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi

ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Bu şiddetli fırtınada birçok evin çatısı uçuyor ve gökyüzü toz bulutlarıyla kaplanıyor. Sokakta yürüyen vatandaşlar, fırtına nedeniyle yürümekte zorluk yaşıyor; esnaflar ise bayram için hazırladıkları şeker ve elbise tezgahlarının uçuşmasıyla karşılaşıyor.

İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yaklaşık bir saat süren fırtınanın ardından itfaiye ekipleri, uçan çatıların elektrik tellerine takılmaması için çalışma başlatıyor. Ekipler, bu kaza riskini önlemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Bu olay, bölgedeki hava koşullarının ne denli değişken olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.