Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVRİP ARACA ZARAR VERDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan kimse olmamakla birlikte, aracın hasar gördüğü belirlendi. Olay, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde saat 17.00 civarında gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Şiddetli rüzgarla devrilen ağaç, 60 ADN 720 plakalı hafif ticari aracın üstüne düştü. Aracın hasar görmesi sonrasında, durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine polis ile belediye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Aynı zamanda, belediye ekipleri de devrilen ağacı keserek kaldırma çalışması gerçekleştirdi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Hasar gören araç, bir çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonrası yol, yeniden trafiğe açıldı. Olay sonucu herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı.