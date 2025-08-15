Şiddetli Rüzgar Manavın Şemsiyelerini Uçurdu

RÜZGARIN ETKİLERİ BÜYÜKÇEKMECE’DE HİSSEDİLDİ

Büyükçekmece’de şiddetli rüzgar, bir manavın şemsiyelerini havaya uçurdu. Müşterinin üzerine düşen şemsiyeler nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi, yaşanacak şiddetli poyraza karşı önceden uyarılarda bulunmuştu.

MANAV SAHİBİ OLAYI ANLATTI

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren rüzgar, manavda büyük bir olaya neden oldu. Manav sahibi Ayhan Kirman, “Bugün başımıza bir felaket geldi diyebiliriz. Her şey bir anda oldu. Malzemeleri yerleştirirken bir anda hortum çıktı. Hortum ile beraber şemsiyeler uçtu. Müşterinin üstüne düştü. Çok korktuk ama Allah korudu, bir şey olmadı.” şeklinde konuştu. Kirman, şemsiyelerin 5 senedir orada bulunduğunu ve daha önce hiç böyle bir olay yaşamadıklarını belirterek, “Rüzgar o kadar şiddetliydi ki, şemsiyelerin üstüne çıksak bizi de uçururdu. AKOM uyarmıştı ama bu kadarını beklemiyorduk. Altlarını betonla doldurmamıza rağmen uçtular.” dedi.