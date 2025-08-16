Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Park Kapatıldı

ŞİDDETLİ RÜZGAR HAZIRLIKLARI

İstanbul Valiliği ve AKOM’un yaptığı şiddetli rüzgar uyarılarının ardından, şehirde kuvvetli poyraz etkili olmaya başladı. Fırtına dolayısıyla ağaç devrilme riski bulunan Gülhane Parkı’na geçici olarak girişler kapatıldı. Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından geri çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, rüzgarın gün boyunca 40 ile 60 kilometre hızla eseceği, bazı bölgelerde ise bu hızın 80 kilometreye kadar yükselebileceği açıklandı. İstanbul Valiliği, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi olayların yanı sıra ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı da uyarılar yaptı.

FIRTINA ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

AKOM’dan gelen açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı bildirildi. Kısa sürede etkili olabilecek fırtına dalgaları ve sağanak yağışın, şehir genelinde sıkıntılara yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin mümkün olabileceği ifade edildi. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

PARK GİRİŞLERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlemler alındığını açıkladı. Gülhane Parkı, ağaç devrilme riski nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri döndürüldü ve risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.