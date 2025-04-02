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Şiddetli Yağış Samsun’da Hayatı Etkiledi

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI SU BİRİKİNTİLERİ

Samsun’da görülen şiddetli yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında su birikintileri meydana geldi. Yoğun yağmur suları, cadde ve kaldırımlardan şelale gibi akarak ulaşımda sorunlar yaratıyor.

AĞABALİ KÖPRÜSÜ’NDE YAĞMUR SUYU SELİ

Öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlkadım ilçesi Ağabali Köprüsü ve çevresindeki sokaklarda yağmur suları adeta şelale gibi akıyor. Dolu yağışından korunmak isteyen araç sürücüleri, köprü altına sığınarak kendilerini koruyor. Bazı vatandaşlar ise yağmura yakalanarak ıslanmaktan kaçamadı. Yağış sonucu oluşan su birikintileri, sokaklarda ve caddelerde sorun yaratmaya devam ediyor.

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