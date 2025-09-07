Haberler

Side Antik Kenti’nde Dolunay İzleniyor

MANAVGAT’TA DOLUNAY TUTULMASI HEYECANI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yerli ve yabancı turistler Side Antik Kenti’nde “kanlı Ay” olarak bilinen dolunayı, tutulma esnasında izledi. Akşam saatlerinde başlayan tutulma sırasında, Side Antik Kenti’ndeki Apollon Tapınağı çevresinde yoğun bir kalabalık oluştu.

GÖKYÜZÜ BÜYÜLEYİCİ MANZARA SUNDU

Birçok turist, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gökyüzündeki bu eşsiz doğa olayını görüntülemeye çalıştı. Dolunay tutulması, Apollon Tapınağı ile birleşerek görsel bir şölen oluşturdu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

