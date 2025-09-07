Side Antik Kenti’nde Dolunay İzleniyor

MANAVGAT’TA DOLUNAY TUTULMASI HEYECANI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yerli ve yabancı turistler Side Antik Kenti’nde “kanlı Ay” olarak bilinen dolunayı, tutulma esnasında izledi. Akşam saatlerinde başlayan tutulma sırasında, Side Antik Kenti’ndeki Apollon Tapınağı çevresinde yoğun bir kalabalık oluştu.

GÖKYÜZÜ BÜYÜLEYİCİ MANZARA SUNDU

Birçok turist, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gökyüzündeki bu eşsiz doğa olayını görüntülemeye çalıştı. Dolunay tutulması, Apollon Tapınağı ile birleşerek görsel bir şölen oluşturdu.