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“Sidney’de Red Bull Cliff Diving Şampiyonları”

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SİDNEY’DE RED BULL CLIFF DIVING HEYECANI

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin sekizinci etabı, Avustralya’nın Sidney şehrinde gerçekleştirildi. 2024 sezonunun şampiyonunun belirlendiği erkekler kategorisindeki atlayışlar, 10 Kasım Pazar günü yapıldı. Sidney, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’ne ikinci kez ev sahipliği yaparken, daha önce 2022 sezonunun unutulmaz finaline de sahne olmuştu.

ERKEKLERDE HESLOP, KADINLARDA IFFLAND ŞAMPİYON OLDU

Sezonun son etabında dalışçılar, etkileyici performanslarını Sidney Limanı’nda sergiledi. Dalışçılar, toplamda dört atlayış yaparak sezonun finalini muhteşem gösterilerle izleyicilere sundu. Antalya’da kadınlar kategorisinde birinci sırayı güvence altına alan Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland, sezonu şampiyon olarak tamamlarken, erkekler kategorisinde zafer elde eden diğer bir Red Bull sporcusu Aidan Heslop oldu.

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