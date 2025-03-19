Siemens 2027’ye Kadar 6 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

ALMAN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ SİEMENS İŞTEN ÇIKARMALAR YAPACAK

Alman teknoloji firması Siemens, pazar payındaki düşüşler ve kar oranlarındaki azalmaların ardından 2027 yılına kadar 6 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, bu kararını çalışan temsilcilerine sunduğu bilgisiyle gündeme geldi.

PANDEMİ SONRASINDAKİ KOŞULLAR ETKİLİ OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Siemens’in dijital endüstriyel bölümünde otomasyon birimleri ve Akıllı Altyapı bölümündeki elektrikli araç şarj kısmını etkileyen bu plan, önemli pazarlarda değişen koşulların ve zorlukların kapasite ayarlamalarını gerektirdiğini gösteriyor. Siemens, Kasım 2024’te otomasyon işindeki zayıflık nedeniyle kapasite ayarlamaları yapacağını duyurdu. Açıklamada, “Siemens Dijital Endüstriyel Bölümü dünya genelinde yaklaşık 68 bin kişiyi istihdam etmektedir. Planlanan küçülme küresel olarak yaklaşık 5 bin 600 kişiyi etkileyecektir.” bilgisi yer aldı. İşten çıkarmaların 2 bin 600’ü Almanya’daki tesislerde yapılacağı belirtiliyor.

DAHA FAZLA İŞTEN ÇIKARMA GELİYOR

İşten çıkarmaların 2027 mali yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca, elektrikli araç şarj istasyonu kısmında 250’si Almanya’da olmak üzere toplam 450 kişi için işten çıkarma planlandığı ifade edildi. Siemens, başta Çin ve Almanya olmak üzere önemli pazarlarda talebin azalması ve artan rekabetin, endüstriyel otomasyon sektöründeki siparişleri büyük ölçüde etkilediğini vurguladı. Siemens dünya genelinde 312 bin çalışanı ile dikkat çekiyor ve Almanya’da 86 bin kişiyi istihdam ediyor.

İSTİHDAMDA AZALMA ÖNGÖRÜLÜYOR

Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Roland Busch, otomasyon işindeki zayıflık nedeniyle işten çıkarma olasılığını doğruladı. İstihdam daralmasının dört haneli rakamların altında veya ortasında olacağını belirten Busch, kesin bir rakamın henüz belirlenmediğini açıkladı. Hem yurt içinde hem de yurtdışında zayıf taleplerle karşılaşan Alman sanayisi, işten çıkarmaların devam ettiğini gösteriyor.