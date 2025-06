Siemens Healthineers Türkiye, Sertifika Aldı

ÇALIŞAN DENEYİMİ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENMESİ

Siemens Healthineers Türkiye, çalışanların doğrudan geri bildirimleriyle şekillenen etkili kurum kültürü sayesinde Great Place to Work sertifikasını almayı başardı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, uluslararası bağımsız değerlendirme kuruluşu Great Place to Work tarafından gerçekleştirilen anketle çalışanlar, şirketin sunduğu çalışma ortamı, güven düzeyi ve şirket kültürü konularında anonim görüşlerini paylaşma imkanı buldu. Anket sonuçları, işe alım, bağlılık, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık, ödüllendirme sistemleri ve karşılıklı saygıya dayalı şeffaf bir kurum kültürüne dair sorulara yüksek katılım oranıyla cevap verilmesi sonucunda Siemens Healthineers Türkiye’nin sertifikaya hak kazanmasını sağladı.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ UYGULAMASI

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki merkezleri ve saha operasyonlarıyla uzun zamandır uzaktan çalışma deneyimine sahip olan Siemens Healthineers, Kovid-19 pandemisi döneminin başlangıcında “Sen Neredeysen Healthineers Orada” mottosuyla esnek çalışma modeline geçiş yaptığını açıklamıştı. Bu model, global ölçekte “Healthineers Way Of Working” (HWOW) adıyla anılmakta ve çalışanların en uygun çalışma ortamını seçmelerine imkan tanımaktadır. 2023’te ofis ortamını, kişisel verimliliği artırmak, dijitalleşmeyi desteklemek, yaratıcılığı teşvik etmek ve ekip ruhunu güçlendirmek üzere yenileyen şirket, oluşturduğu kurum kültürü sayesinde çalışanlardan olumlu geri bildirimler alıyor.

ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN YANSIMASI

Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Enis Sonemel, Great Place to Work sertifikasını, gurur duydukları şirket kültürlerinin çalışanları tarafından tescillenmesi olarak değerlendirdiklerini aktardı. 137 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, sertifikanın bir sonuç değil, kültürlerinin doğal bir yansıması olduğunu belirtiyor. Sonemel, “Her bir çalışanımızın sesini dinleyerek yüz yılı aşkın bir sürede oluşturduğumuz şirket kültürümüz, Healthineers Way of Working çalışma modelimizle birleşerek daha özgür, esnek ve çevik hale geldi” dedi.

GELECEK HEDEFLERİ VE YENİ STRATEJİLER

Siemens Healthineers Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Deniz Demir Yeniay da 2025 mali yılının sonuna kadar tüm dünyada çalışanlarının yüzde 80’inden fazlasını temsil eden ülkelerde Great Place to Work sertifikası almak ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak niyetinde olduklarını dile getirdi. Yeniay, Great Place to Work’ün sadece bir sertifika değil, çalışanların seslerinin ve değerlerinin iş kültürlerine yansımasının resmi olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Bu pusulanın doğru yönü göstermesi için, gerçek geri bildirimlerin şeffaflıkla paylaşıldığı, kapsayıcı ve güvene dayalı bir ortam yaratmak en temel önceliğimiz” açıklamasında bulundu.