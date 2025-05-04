Sierra Leone’de Mpox Vakaları Artmakta

VAKA SAYILARINDA ARTİŞ DEVAM EDİYOR

Sierra Leone’de M çiçeği virüsü (mpox) vakalarının artış gösterdiği bildiriliyor. Sierra Leone Ulusal Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplamda 763 M çiçeği vakasının tespit edildiği ve son bir haftada 177 yeni vakanın kaydedildiği ifade ediliyor. Vakaların çoğunluğu başkent Freetown ve çevresinde yoğunlaşırken, salgın nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ortaklarından sağladığı 61 bin 300 doz M çiçeği aşısını geçtiğimiz ay, ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına, yüksek risk altındaki kişilere ve 12 yaşından büyük çocuklara uygulamaya başlamıştı. Ocak ayında 2 kişide M çiçeği virüsünün tespit edilmesinin ardından ülkede “acil durum” ilan edildi ve sınır kapılarındaki denetimler artırıldı.

BULAŞMA YOLLARI VE BELİRTİLER

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte kişilere temas yoluyla bulaşıyor. Virüsün neden olduğu deri döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulunduğu giysileri ve diğer eşyaları kullanmak, vücut sıvılarıyla temasta bulunmak bulaşma yolları arasında yer alıyor. Virüs kapıldıktan sonra ilk belirtiler 5 ila 21 gün içinde görülmeye başlayabiliyor. Yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Hastalığın özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte tedavi genellikle antiviral ilaçlarla yapılırken, vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçirip birkaç hafta içinde iyileşiyor.