Sıfır Araç Fiyatları İkinci Eli Solladı

ARAÇ SAHİBİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ TAKİP EDİYOR

Araç sahibi olmak veya mevcut aracını yenilemek isteyen vatandaşlar, son zamanlarda araç pazarındaki ilginç gelişmeleri dikkatle izliyor. Sıfır araçlar için yapılan ardışık kampanyalar, otomobil pazarındaki dengeleri ciddi şekilde değiştirdi. Bayilerde uygulanan 200 bin TL ile 300 bin TL arasındaki büyük indirimler, ikinci el araç pazarını karmaşık bir duruma soktu. Aynı model araçların ilanlarında, 20 bin TL’ye kadar varan fiyat farklılıkları dikkat çekerken, vatandaşlar bu belirsiz durumda nasıl hareket edeceklerine karar veremiyor. Sektör temsilcileri, araç almayı düşünen bireyleri fiyatları kapsamlı bir şekilde araştırmaları konusunda uyarıyor. Sıfır araç fiyatlarındaki güncel durum ve ikinci el pazarındaki gelişmeler, hala merak uyandırmaya devam ediyor.

KAMPANYALAR İKİNCİ EL PİYASASINI ETKİLİYOR

Son dönemlerde sıfır araç bayilerinde gerçekleştirilen cazip kampanyalar, ikinci el piyasasında beklenmedik bir durum ortaya çıkardı. Bayilerde sunulan 200 bin TL ile 300 bin TL arasındaki indirimler, ikinci el araç fiyatlarını geride bıraktı. Hatta pek çok durumda, ikinci el araç ilanlarının sıfır otomobil fiyatlarının üzerine çıktığı gözlemlendi. Kanal D Haber’e bilgi veren yetkili bayi genel müdürü Aykan Ceylan, durumu çarpıcı bir örnekle şöyle özetliyor: “Bir otomobilin liste fiyatı 1 milyon 663 bin lira, ancak kampanyalı fiyatı 1 milyon 370 bin lira. İlginç olan şu ki, aynı aracın 2024 modeli, sadece 6001 kilometrede olanı, internette 1 milyon 389 bin liraya satışa çıkarılmış.” Bu durumda, ikinci el araç sahibi, neredeyse sıfır kilometrede olan aracını, kampanyalı sıfır fiyatından daha yüksek bir fiyata satmaya çalışıyor.

ALICI VATANDAŞLAR NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDI

Sıfır araçlardaki bu dikkat çekici indirimler, ikinci el piyasasında büyük bir çalkantıya neden oldu. İkinci el araç fiyatları, kampanyalı sıfır araç fiyatlarının üzerinde seyretmeye başlamış durumda. Bir vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle aktarıyor: “Şimdi ben şu aracı sordum burada, 2 milyon küsur bin lira. Aynı araç garajda bir arkadaşta var; 2 milyon 650 bin lira, daha yüksek.” Bu durum, tüketicilerin kafasını karıştırarak araç piyasasındaki fiyat dengesizliklerini gözler önüne seriyor. Çoğu yetkili bayi, araçları sadece liste fiyatı üzerinden değil, “anahtar teslim fiyatı” olarak adlandırılan, kampanyalı ve indirimli fiyatlarla sunuyor. Bu yöntem, sıfır araçları daha cazip kılarken, benzer bir avantaj ikinci el pazarında sağlanmıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI DÜŞÜNENLER İÇİN DURUM

İkinci el araç fiyatlarının, kampanyalı sıfır fiyatlarının üzerinde, hatta bazı durumlarda sıfır liste fiyatından bile yüksek kalması, tüketiciler için zorlu bir durum yaratıyor. İnternet ilan sitelerindeki örneklerden biri durumu daha belirgin hale getiriyor: 2024 model, 6.000 kilometrede bir aracın internet satış fiyatı 1 milyon 810 bin liranın üzerinde. Ancak, aynı donanıma sahip, 2025 model sıfır kilometre bir araç, aynı markanın yetkili bayisinde sadece 20 bin lira farkla satışa sunuluyor. Bu durum, ikinci el araç almayı düşünen vatandaşlar için sıfır araçları daha mantıklı bir seçenek haline getiriyor. Bir vatandaş bu durumu şu şekilde doğruluyor: “Sıfır araç tabii almak daha mantıklı. İkinci el bu aralar sıfırdan daha yüksekte.”

FİYAT ARAŞTIRMAYANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Sektör temsilcileri, araç satın almayı planlayan vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunuyor. Araç satın almadan önce fiyatların detaylı bir şekilde araştırılması ve karşılaştırılması büyük önem taşıyor. Özellikle sıfır araç kampanyalarını ve ikinci el piyasa fiyatlarını dikkatlice inceleyerek, en akılcı kararı vermek mümkün. Piyasada yaşanan bu kargaşada, araç almadan önce fiyat araştırmaları yapmak ve kampanyaları takip etmek, tüketiciler için en rasyonel yol olarak öne çıkıyor.