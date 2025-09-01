Sıfır Araçlar Büyük İndirimler Oldu!

Gündem

DÜZENLEMELER SONRASI FİYATLARDA DÜŞÜŞ

Düzenlemelerin etkisiyle Clio’dan Egea’ya, Megane Sedan’dan Duster’a kadar birçok modelde fiyatlar on binlerce lira gerileme yaşadı.

YERLİ ÜRETİME DESTEK FİYATLARA İNDİRİM OLARAK YANSIDI

Yeni ÖTV sistemi, Türkiye’de üretilen otomobillerin vergilendirilmesinde motor hacmine göre değişiklikler getirdi. Bu kapsamda 1.4 litrelik motorlu araçların ÖTV oranı yüzde 80’den yüzde 70’e, 1.6 litrelik motorlu araçların ise yüzde 80’den yüzde 75’e indirilmiş durumda. Vergisiz fiyatların değişmemesi halinde bile, azalan ÖTV oranı nihai satış bedelinde on binlerce lira indirim oluşturuyor.

Hüdaverdi Tatlıbal, Sarımsak Satarak Öldürüldü

Ankara'da sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, husumetlisi tarafından aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Ülkede Üç Yangın Sürüyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, Bartın Ulus ve Çanakkale-Ayvacık’taki alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu.

