Sıfır Atık Enstitüsü Hayırlı Olsun

EMİNE ERDOĞAN’DAN SIFIR ATIK ENSTİTÜSÜ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM), Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Enstitüsü ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, İTÜ ve Sıfır Atık Vakfı arasında bu enstitünün kurulması için imzalanan protokole dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

GELECEK BİLİMLE TEMELLENMELİ

Erdoğan, doğayla uyumlu bir geleceğin ancak bilimle temellendirilmiş kararlılıkla mümkün olabileceğini ifade ederek, “Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Vakfımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Sıfır Atık Enstitüsü’nün ülkemiz ve dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Enstitü, çevre alanında ülkemizin ilk akademik yapılanmalarından biri olarak büyük bir sorumluluğu omuzluyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN SIFIR ATIK ALANINDAKİ ÖNCÜLÜĞÜ

Emine Erdoğan, bu enstitünün uygulamalı projeler, araştırmalar ve uluslararası iş birlikleriyle güçlenerek Türkiye’nin Sıfır Atık konusundaki küresel öncülüğünü pekiştireceğine inandığını dile getirdi. “Veriye dayalı politika üretiminden inovatif uygulamalara kadar pek çok alanda yol gösterici olacak önemli girişimde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.