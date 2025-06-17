Sıfır Atık Forumu, İş Dünyasını Buluşturuyor

YENİ ENERJİ KAYNAKLARI ile SIFIR ATIK YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2023 yılında kurulan Sıfır Atık Vakfı, ekim ayında yapılacak Sıfır Atık Forumu öncesinde iş dünyasının farklı sektörlerinden gelen temsilcileri bir araya getirdi. Üsküdar Kandilli’de bulunan vakıf merkezinde gerçekleştirilen çalışma toplantısına, çeşitli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler’den gelen danışmanlar da katıldı. Toplantıya Borsa İstanbul, Defacto, İGA, Emlak Konut, Şişecam, Hilton Grubu otelleri, UFS Tesis Yönetimi ve birçok alışveriş merkezi yöneticisi katılım gösterdi.

FORUMUN TEMEL HEDEFLERİ VE KATKILARI

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, Sıfır Atık Forumu öncesinde yapılan toplantıda, “Bugün burada olma sebebimiz, sıfır atık forumunun ana yapı taşlarından birini konuşmak. Sıfır atık bağlamında iş fırsatlarını irdelemek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Forumun üç ana hedefinden biri, İstanbul’un sıfır atık alanında küresel bir merkez haline gelmesi olduğunu belirten Moller, ikinci hedefin sıfır atık çözümleri üreten işletmelere buluşma alanı sağlamak, üçüncü hedefin ise Türkiye ve dünya genelinde bu alandaki iş fırsatlarını paylaşacak bir platform kurmak olduğunu vurguladı.

SIFIR ATIK FORUMU’NUN ÖNEMİ VE GELECEK PLANI

Moller, forumun paydaşlarının geniş bir yelpazeye yayıldığını dile getirerek, “Sıfır atık dediğimizde, bu kaçınılmaz olarak sürdürülebilirlikle el ele giden bir kavram. Meseleyi geniş bir spektrumda ele almaya çalışıyoruz.” dedi. Ayrıca, Moller Sıfır Atık Forumu’nun “gerek içerik gerek kapsam açısından öncü bir girişim” olduğunu ifade ederek, Türkiye’de bu tür bir forumun yapılmasının önemli bir adım olduğunu kaydetti. Forumun her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. “Bu forumun ilk versiyonunu düzenliyoruz. Hedefimiz, sıfır atık alanında her yıl daha fazla çözüm, inovasyon ve fırsatın konuşulacağı sürdürülebilir bir yapı kurmak.” şeklinde konuştu.

FORUM SONRASINDA BEKLENEN ÇIKTILAR

Toplantıya katılan şirket ve kurum temsilcileri, sıfır atık ve atıkların geri dönüşümü konusunda yürüttükleri projeleri anlattı. “Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm” temasıyla 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılacak forumun ardından, sıfır atığın çevresel ve sosyal dayanıklılık açısından kritik bir yaşam tarzı olduğunu güçlü bir şekilde teyit edeceği beklentisi var. Forumda, kırılgan toplulukların ihtiyaçları ve katkıları ile sivil toplum, özel sektör ve finans kuruluşları gibi kilit paydaşların desteğinin hedeflendiği birçok konular belirlenecek. Bu çerçevede, atık analizi, finansmana erişim, kapasite geliştirme ve politika dönüşümü gibi başlıklarda yenilik ve bilgi paylaşımını teşvik edecek öncelikli konular üzerinde durulacak.