Sıfır Atık Programı, Aile Değerlidir

AİLENİN GÜCÜ VE DEĞERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Programı’na katıldı. Göktaş, “Bir insanın hayata dair ilk izlenimini, ilk bilgilerini edindiği yer ailedir. Bu anlamda aile, sadece bir çatı altında birlikte yaşamak değil. Bize değerlerimizi, alışkanlıklarımızı, kim olduğumuzu söyleyen, aktaran güçlü bir yapıdır” dedi.

TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ

Programda konuşan Bakan Göktaş, ailelerin geçmişteki alışkanlıklarına dikkat çekerek, “Annelerimiz ellerindeki malzemeleri değerlendirir, mutfaklarında yeni lezzetler yaratırdı. Babalarımız eski eşyaları tamir edip hayata döndürürdü. Her eşyanın bir hikayesi, bir kıymeti vardı. Ancak zamanla bu anlayış değişti. Tüketim kültürü kapımızı çaldı ve eşyalar değerini kaybetmeye başladı. Tamir etmek zahmetli, yenisini almak daha kolay hale geldi. Böylece aile sofralarımızda, evlerimizde görünmeyen bir misafir yer aldı: Atık” ifadelerini kullandı.

Göktaş, “Sıfır atık eğitimleriyle, çevre bilincini ve sıfır atık kültürünü tek tek hanelere götürüyoruz. Diğer yandan kadınların, gençlerin, çocukların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü var olabilmelerini sağlayan Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) sıfır atığı günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor. Şimdi bu merkezlerimizde, geri dönüşümden doğan yeni üretim hikayeleri yazılıyor. 2 bin 500 personelimizle birlikte başlattığımız sıfır atık eğitimleriyle hem sıfır atık bilincini yaygınlaştırıyor hem de atıklardan dönüştürülen ürünlerle ekonomik katkı sağlıyoruz” diye ekledi.

Bakan Göktaş, “Bu anlamda binlerce hayatın, yeniden şekillenen bir bilincin adımlarına şahitlik ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, güçlü aile, sağlıklı nesiller ancak temiz şehirlerle ve korunmuş doğal yapısıyla mümkündür. Doğa ve insan bir bütünün iki ayrılmaz parçasıdır. O yüzden ‘Ailemiz geleceğimiz’ diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılında ailemizi, yani geleceğimizi koruyacak çalışmalarımıza hız kazandırdık. 2025 Aile Yılında da aileyi merkeze alan, doğayı gözeten, değerlerimizi yaşatan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aileden öğrendiğimiz değerlerin bir yansıması olan sıfır atık anlayışıyla ortak evimiz dünyamızı daha yaşanabilir kılacağız. Evlatlarımıza kıymetli bir miras olarak bırakacağız” açıklamasında bulundu.