Sıfır Atık Projesi İle Geri Kazanım

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde uygulamaya alınan “Depozito Yönetim Sistemi” ile Türkiye genelinde yıllık 520 milyon avro geri kazanım geliri elde edilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen bu proje kapsamında, “Depozitosu Olan Ambalajlar” (DOA) logosunu taşıyan plastik, cam ve alüminyum gibi malzemeler geri kazanım için iade makineleriyle toplanıyor.

PİLOT İLLER BELİRLENİYOR

Bakanlık, Sakarya ilini pilot olarak seçerken, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine de pilot ilçe unvanı verdi. Bu alanlarda farklı bölgelerde depozito iade makineleri yerleştirildi ve bu makineler hizmet vermeye başladı. Uygulamanın başlamasıyla Kızılcahamam’da son bir yılda yaklaşık 472 ton atık geri dönüştürüldü. Sakarya’da ise sadece 1,5 ay içinde 100 ton atık cam toplandı.

HEDEFİ HAZIRLAYAN GELİŞMELER

Projenin ülke genelinde uygulanmasıyla birlikte, yıllık 120 milyon avro geri kazanım geliri, 250 milyon avro ikincil ham madde kullanımı, 100 milyon avro yerel yönetimlerin atık bertarafı ve elektrikten tasarruf, ayrıca atık ithalatında 50 milyon avro azalma sağlanması hedefleniyor. Projenin, denizlerdeki plastik kirliliğini azaltması ve düzenli depolama sahalarında alanın azalmasıyla birlikte enerji tasarrufu sağlanması bekleniyor. Ayrıca, yerli üretim ve teknoloji transferi yoluyla ekonomiye katkı sağlanırken, kayıt dışı üretimle mücadele edilmesi de amaçlanıyor.