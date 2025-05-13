Sıfır Atık Şenliği’nde Öğrenciler Kıyafetler Giydi

İZMİR’DE SIFIR ATIK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

İzmir’de ilkokulda düzenlenen “Sıfır Atık Şenliği” kapsamında, geri dönüşüm malzemeleri ile tasarlanmış kıyafetler defilede sergilendi. Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, öğrenciler öğretmen ve velilerinin desteğiyle kendi yaptıkları kıyafetleri giydi.

GERİ DÖNÜŞÜM TEMALI ETKİNLİKLER

Bu programda ayrıca, geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla atık materyallerden yapılmış ev eşyaları, müzik aletleri ve oyuncaklar da sergilendi. Öğrencilerin besteleriyle oluşturduğu geri dönüşüm temalı şarkılar da etkinlikte seslendirildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017’den beri Sıfır Atık Projesi’nin uygulandığını aktardı ve “Günümüzün en önemli konularından biri geri dönüşüm ve sıfır atık. Bu bilincin geliştirilmesi önemli.” ifadelerini kullandı. Okulun Müdürü Oktay Taşdemir de, çocukların bu proje sayesinde atıkların geri dönüştürülebileceğini kavradıklarını belirtti.