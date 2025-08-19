Sıfır Atık, Uluslararası İş Birliği Sağlar

ASEAN VALİLER VE BELEDİYE BAŞKANLARI FORUMU’NDA TEMASLAR

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen ASEAN Valiler ve Belediye Başkanları Forumu’na katıldı. Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik süresince gerçekleştirilen görüşmelerle Asya’daki iş birliklerinin stratejik vizyonu güçlendirildi ve sürdürülebilirlik konusundaki uluslararası işbirlikleri ileriye taşındı. Bu süreçte, Singapur’dan Japonya’ya, Malezya’dan Birleşmiş Milletler’e kadar pek çok yerle bağlantılar kuruldu. Ağırbaş, toplantı sırasında 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayeleriyle başlayan ve 2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla küresel bir hareket haline gelen Sıfır Atık Hareketi’nin ilerleyişini aktardı.

SIFIR ATIK HAREKETİ’NİN ÖNEMİ

Ağırbaş, Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin sadece çevresel değil, medeniyet temelli bir kalkınma modeli olduğunu belirtti. Bu hareketin uluslararası düzeyde bir referans noktası haline geldiğinin altını çizen Ağırbaş, “Biz sıfır atığı yalnızca atıkların azaltılması olarak değil, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve bilinçli bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Hedefimiz, şehirlerimizi hem çevresel hem sosyal açıdan daha yaşanabilir, ilham veren örnek şehirler haline getirmek” dedi.

SİNGAPUR VE MALEZYA İLE YAPILAN ANLAŞMALAR

Forumda, Ağırbaş’ın Singapur Devlet Bakanı Low Yeng Ling ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile Singapur arasında işbirliklerinin geliştirilmesi konulu değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, Sıfır Atık Vakfı ile ilgili bakanlık arasında bir işbirliği anlaşması imzalanması noktası üzerinde de mutabık kaldı. Ayrıca vakıf, Malezya’nın önde gelen kuruluşlarından ‘Think City’ ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın amacı; sürdürülebilir şehircilik, kültürel mirasın korunması ve topluluk odaklı projelerde ortak çalışmalara yön vermek. Ağırbaş, Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ile Malezya’da gerçekleştirilen sıfır atık çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE BÖLGESEL KURUMLARLA GÖRÜŞMELER

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) Asya-Pasifik Bölge Ofisi Direktörü Kazuko Ishigaki ile bir araya gelerek bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Taraflar, bölgedeki uygulamaların derlenip yerel kuruluşlara danışmanlık verilmesi üzerine mutabık kaldı. Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Genel Sekreteri Gino Van Begin ile görüşmelerde ise mevcut işbirlikleri ve COP30 kapsamında yapılması planlanan ortak çalışmalar ele alındı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Asya-Pasifik Genel Sekreteri Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi ile yapılan toplantıda ise iki kurum arasında işbirliği anlaşması imzalanması kararı alındı.

ANLAŞMALAR VE İŞBİRLİKLERİ

Yokohama şehir temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, Japonya’daki sıfır atık uygulamaları değerlendirildi. Sıfır Atık Vakfı ile Japonya arasında işbirliği yapılmasına karar verildi. Ağırbaş ayrıca, Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi Başkanı ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming ile, Türkiye’de düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nda işbirliği anlaşması imzalayacaklarını duyurdu. Programın sonunda ise Ağırbaş, Kuala Lumpur Belediye Başkanı Mohd Maimunah Sharif’in ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı. İkili, geçmiş çalışmalar gibi 2024 yılında sürdürülebilir şehir yönetimi, atık azaltımı ve geri dönüşüm konularında imzalanan stratejik işbirliği protokolünü değerlendirdi.

GELECEKTEKİ ETKİNLİKLER VE TOPLANTILAR

Sıfır Atık Vakfı, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarla değil, ayrıca bölgesel organizasyonlarla olan iş birliklerini derinleştiriyor. Güney Kore, Çin ve diğer Asya ülkeleriyle yeni protokoller hayata geçirilmesi hedefleniyor. Türkiye’de gerçekleştirilecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Asya ülkeleri belediyeleriyle özel yuvarlak masa toplantıları düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, Asya Ülkeleri Belediyeler Birliği ile yapılacak oturumlar sayesinde bölgesel işbirliğinin daha da güçlendirilmesi sağlanacak.