Sıfır Atık Yarışması’nda 2 ton toplandı

ÇEVRE PROJESİ ÇERÇEVESİNDE YARIŞMA DÜZENLENDİ

Bilecik’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında, okullar arası bir yarışma düzenlendi. Etkinlik sonucunda, 5 aylık süre içerisinde toplamda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı. Bu yarışma, Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde atık pillerin toplanması ve geri kazanım yoluyla doğal kaynakların verimli kullanılmasını hedefliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 27 Aralık 2024’te başlatılan “Atık Pil Toplama Yarışması”na ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 23 okul katıldı.

Yarışmaya katılan okullardan Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu birinci, Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu ikinci ve Pazaryeri Beşeylül İlkokulu ise üçüncü oldu. Törende yapılan açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname doğrultusunda, Tunceli Valiliğine atanan Vali Şefik Aygöl, atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekti. Aygöl, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparak, “Toplanan piller doğaya atıldığında büyük zararlar verebiliyor. Yarışma, Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’nin bir parçası. Başarılı illerden biri olduğumuzu düşünüyor, katılan öğrencileri ve ailelerini kutluyorum.” diye belirtti. Aygöl ayrıca, doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

ATIK PİLLERİN ZARARLARI ANLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk de atık pillerin kontrolsüz bir şekilde atılmasının sonuçlarına değindi. Öztürk, “Atık piller çöpe, toprağa, denize veya akarsulara atıldığı zaman ağır metallerin çevreyi kirletmesine neden oluyor. Kullanım ömrü tamamlanan piller, çevreye salındığında ciddi kimyasal ve ağır metal kirliliğine yol açıyor. Bu nedenle pillerin asla çöpe atılmaması, toprağa gömülmemesi ve yakılmaması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Yarışma neticesinde toplanan 2 ton 543 kilogram atık pilin çevre kirliliğini önlemeye yardımcı olduğu bildirildi. Vali Aygöl, birinci olan okula tenis masası ve malzemeleri ile bilgisayar, ikinci okula bilgisayar ve yazıcı, üçüncü olan okula da projeksiyon cihazı ve ilgili malzemeleri hediye etti.