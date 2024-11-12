Sıfır Faizli Kredi Seçenekleri Artıyor!

YÜKSELEN FAİZ ORANLARI VE BANKALARIN YARISI

Yükselen faiz oranları karşısında vatandaşlar bir çıkış yolu ararken, bankalar ise müşteri portföyünü artırmak için kıyasıya bir rekabete girmiş durumda. “Peki hangi banka ne kadar sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor?” sorusunun yanıtı haberimizde mevcut.

BANKALARIN CAZİP TEKLİFLERİ

Bankalar yeni müşteri kazanmak için oldukça cazip teklifler sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle sundukları sıfır faizli kredi kampanyaları, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bankaların yeni müşterilerine sunduğu sıfır faizli kredi kampanya detayları ise şöyle:

DENİZBANK’IN FİNANSMAN DESTEKLERİ

Denizbank, faizsiz olmak üzere toplamda 25 bin TL finansman desteği sağlıyor. Bu kampanyayla birlikte yeni müşterilere 6 ay vadeli 10 bin TL’ye varan kredi yanında, 3 ay vadeli 15 bin TL taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.

TEB’İN KREDİ FIRSATLARI

TEB, 6 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans kampanyasıyla toplamda 50 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlıyor.

QNB FİNANS’IN ÖZEL FIRSATI

QNB Finans, yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi fırsatları sunan bankalar arasında yer alıyor. Yeni müşterilere sunulan kampanya, 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı ile toplamda 45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlamayı hedefliyor.

ENPARA’NIN YENİ KAMPANYASI

Enpara, 6 ay vadeli, 50 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi kampanyasıyla dikkat çekiyor.

AKBANK VE GARANTİ BBVA’NIN SUNDUĞU FIRSATLAR

Akbank, 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans imkanı ile toplamda 45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Garanti BBVA ise, 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplamda 45 bin TL kredi imkanı sağlıyor.