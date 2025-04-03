Sıfır Noktasında Bayram Turist Rekoru

GÖBEKLİTEPE’YE YOĞUN İLGİ

Her yıl hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen “tarihin sıfır noktası” olarak adlandırılan ören yeri, 2019’un “Göbeklitepe Yılı” olarak ilan edilmesiyle beraber dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen ziyaretçiler, Göbeklitepe’yi ziyaret etme imkanı buldu. Ramazan Bayramı boyunca ören yeri, 30 bin ziyaretçiye kapılarını açtı. İlgilerin sürmesiyle birlikte, bayram tatilinin 9 gün süreceği süre boyunca bu sayının artması bekleniyor.

ZİYARETÇİLERİN PARK YERİNE ULAŞIMI

Yoğunluktan dolayı bölgeye gelen ziyaretçiler, araçlarını yaklaşık 2 kilometre uzaktaki park alanına bırakmak zorunda kalıyor. Ziyaretçiler, buradan ücretsiz ring araçları ile ören yerine taşınıyor. Yerli ve yabancı turistler, burada giriş biletlerini aldıktan sonra 12 bin yıllık eserlerin yer aldığı alanı gezmeye geçiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe ve Karahantepe’nin dahil olduğu Taştepeler projesine olan ilginin artış gösterdiğini belirtti. Aslan, “Bu ilgiyi bugün yine görüyoruz. Bayram boyunca toplamda 30 bin ziyaretçi ağırlayarak Göbeklitepe büyük bir akın gördü. Öncelikle otopark alanımız vardı, aşağıda da iki otopark alanı oluşturduk ancak bunların hepsi dolmuş durumda. Göbeklitepe, sadece Şanlıurfa’nın değil, bölgenin ve hatta ülkemizin kültür turizmi açısından lokomotifi olma özelliğini sürdürüyor. Bu durum bizi mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA TURİZMİ VE TAŞTEPELER PROJESİ

Aydın Aslan, Taştepeler projesi ile bölgede önemli kazıların yapıldığına dikkat çekerek, bu kazı alanlarının Şanlıurfa’nın neolitik dönemle ilgili söz sahibi bir şehir olmasını sağladığını belirtti. Aslan, Şanlıurfa turizminin ören yerleri, inanç turizmi ve gastronomi gibi birçok unsuru bir araya getirdiğini ifade ederek, “Şanlıurfa her yıl kendi rekorunu yeniliyor. 2025 yılı için beklentimiz bir öncekinden daha iyi olması. 2023 yılındaki depremin etkisi geçmiş olsa da 2024 yılında hızlı bir toparlanma yaşadık. 2025 yılı 2024 yılından çok daha iyi geçecek ve 2026-2027 yıllarında bu rakamların 1,5-2 milyon seviyelerine ulaşacağını göreceğiz.” dedi.

FARKLI ŞEHİRLERDEN ZİYARETÇİLER

Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, Göbeklitepe’yi ziyaret ederek tarihi atmosferi deneyimliyor. Trabzon’dan gelen Kadir İrenci, arkadaşlarıyla Güneydoğu turuna çıktıklarını, “Tabii en önemli noktalarımızdan biri de Göbeklitepe’ydi. Buranın tarihiyle ilgili çok fazla şey söyleniyor, biz de buraya gelerek yerinde inceleme imkanı bulduk. Herkesi burayı gelip görmeye davet ediyorum.” şeklinde ifade etti. Manisa’dan kente gelen Aykan Orsan, Göbeklitepe’yi her zaman merak ettiğini ve bu ziyaretin kendisi için etkileyici olduğunu aktardı. Batman’dan arkadaşlarıyla Göbeklitepe’yi gezmeye gelen Muhammet Işuk ise, “Bayram tatilini fırsat bilerek bölgedeki ören yerlerini gezmeye geldik. İlk defa Göbeklitepe’ye geliyorum, çok beğendik. Herkesin burayı görmesini isterim.” dedi.