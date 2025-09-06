Sigara Bırakma Poliklinikleri Ücretsiz Hizmet Sunuyor

HIZMETLER ÖZGÜRLÜK VE SAĞLIK SUNUYOR

Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan sigara bırakma poliklinikleri, “dumansız toplum” hedefine ulaşmak amacıyla bireylere ücretsiz danışmanlık ve tedavi desteği sunuyor. Türkiye genelinde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltma çalışmaları doğrultusunda sayıları her geçen yıl artan bu poliklinikler, vatandaşların nikotin bağımlılığından kurtulmalarına destek oluyor. Bireyler, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı veya ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak bu hizmetlerden yararlanabiliyor.

DAHA FAZLA İNSANA ULAŞMA HEDEFİ

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde yapılan farkındalık çalışmalarının sadece bu haftayla sınırlı kalmadığını, yıl boyunca “Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı olsun” sloganıyla tütünsüz bir toplum için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Pehlevan, sigara bağımlılığı konusunda farkındalık sağlamak ve sigara içenlerin normal yaşantılarına geçişine yardımcı olmak için polikliniklerin önemini vurguladı. Daha fazla vatandaşa ulaşma hedefiyle, “Her hastanede, her ilçe sağlık müdürlüğünde, her sağlıklı hayat merkezimizde sigara bırakma polikliniklerimiz olacak. Şu anda da mevcut ama sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DESTEK HAZIRLIĞI VURGULANIYOR

Dumansız hava sahası yaratma çabalarında tüm sağlık kurumlarına, ilçe sağlık müdürlüklerine ve hastanelere destek sağladıklarını söyleyen Pehlevan, “Nesillerimizi, geleceğimizi korumak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sigarayı mutlaka bırakmalıyız” dedi.

TEDAVİ SÜRECİ KİŞİYE ÖZEL

Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Doktor Hande Özcan, sigaranın dünyanın en yaygın bağımlılık yaratan madde olduğunu hatırlatarak, tedavinin hastanın isteğine bağlı olarak gerçekleşeceğini vurguladı. Özcan, “Hasta başvurduğunda bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımı ile kişiye uygun ilaç tedavisi ve psikososyal destek sunarak tedavi sürecini başlatıyoruz” diye konuştu. Aldıkları geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirten Özcan, hastaların “Artık daha iyi nefes alıyoruz, gündelik yaşamımızda daha rahatız” şeklinde memnuniyetlerini ifade ettiklerini aktardı.

BAĞIMLILIKTAN KURTULMA TALEPLERİ ARTMAKTA

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’nde görevli Uzman Doktor Murat Bölük de sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 182 MHRS üzerinden randevu alabileceklerini belirtti. Bölük, hastanın sigara kullanma alışkanlıklarına göre tedavi planladıklarını ifade ederek, “Bağımlılık düzeyi, orta veya yüksek olan hastalar için farmakolojik yöntemler uyguluyoruz. Başlanan ilaç tedavileri toplum sağlığı merkezlerinden ücretsiz sağlanıyor” dedi.

BAŞARI HİKAYELERİ YÜKSELİYOR

75 yaşındaki İsmet Minaz, 54 yıl süren sigara içme alışkanlığından Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi’nden aldığı tedavi ile kurtulduğunu ve bu durumun kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade etti. Ayrıca, iki yılında sigara içmeyen hemşire Hülya Ergun da “Yaşam kalitemin arttığını düşünüyorum. Sigara içen arkadaşlarıma bırakmalarını tavsiye ediyorum” dedi.