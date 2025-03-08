Sigara Fiyat Artışları Tüketicileri Zorluyor

SON DÖNEMDE SİGARA FİYATLARINDAKİ ARTISLAR

Son günlerde sigara fiyatlarındaki artış, tüketicilerin bütçelerini etkilemeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BAT grubuna ait sigaralara 8 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldığını ifade ediyor.

BAT GRUBU FİYAT ARAŞTIRMASI

BAT grubuna ait güncel fiyatlar şöyle: en ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara ise 91 TL. Yapılan bu zam ile birlikte, BAT grubundaki sigaraların fiyatları ortalama 8 TL artış gösterdi. Aynı hafta içerisinde, Esse ve JTİ gruplarına ait sigaralarda da fiyat artışları yaşandı. JTİ grubunun güncel fiyatları en ucuz 75 TL ve en pahalı 91 TL olarak belirleniyor ve fiyatları ortalama 75-80 TL bandında seyrediyor.

ESSE GRUBU FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Esse grubundaki sigaralar ise en ucuz 70 TL, en pahalı 90 TL arasında değişiyor. Bu grubun fiyatları ortalama 70-90 TL arasında seyir izliyor. Tüm bu artışlarla birlikte, sigara fiyatlarında son dönemde belirgin bir yükseliş trendinin gözlemleniyor. Tüketiciler, bu fiyat artışlarının kendi bütçeleri üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.