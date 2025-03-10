Sigara Fiyatları Yine Arttı: Güncel Liste

SİGARA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sigara fiyatlarındaki artış sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Philip Morris (PM) grubuna zam uygulandığını açıkladı. Zamlı sigara fiyatları listasının yayınlanmasının ardından, güncel sigara fiyatları merak edilmeye başladı.

ZAM MİKTARI VE GEÇERLİLİK TARİHİ

Sigaraya ne kadar zam yapıldığı sorusuna Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” diyerek yanıt verdi. Bu zamlı fiyatlar, bugün itibarıyla geçerli olmaya başladı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Sigara fiyatları ne durumda? Enucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu? Yeni zamlarla beraber, Philip Morris (PM) markasına ait sigara fiyatları güncellendi.

– En ucuz sigara: 80 TL

– En pahalı sigara: 89 TL

Philip Morris grubuna yapılan bu zammın yanı sıra BAT, JTİ ve Esse gruplarında da fiyat artışları gerçekleşti.

– BAT Grubu en pahalı sigara: 91 TL

– En ucuz sigara: 75 TL

– JTİ Grubu en pahalı sigara: 91 TL

– En ucuz sigara: 75 TL

– Esse Grubu en pahalı sigara: 90 TL

– En ucuz sigara: 70 TL

Sigara fiyatlarındaki bu sürekli artış, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırıyor. Önümüzdeki süreçte yeni zamların gelip gelmeyeceği ise merak konusu.