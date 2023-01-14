Sigara fiyatlarına indirim

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında sigaraya gelen indirimi duyurdu.

9 ayda 5 defa zam gelen sigara fiyatlarında indirim bekleyen tiryakiler bu habere sevinecek. Sigara fiyatlarına bu defa indirim geldi. Açıklama ise Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından yapıldı.

Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu. Aybaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“JTI firması yarından itibaren (13 Ocak 2023) bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti”

Diğer sigara marka gruplarından henüz indirim açıklaması gelmedi. 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.