Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi

YENİ ZAM AÇIKLANDI

Sigara fiyatlarına yeni bir artış geldi. Tütün ürünleri ile ilgili fiyat değişimleri, sigara kullanıcıları arasında yoğun bir şekilde tartışma konusu oluyor. 12 Mart 2025 tarihi itibarıyla Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara yapılan zammın detayları açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, güncellenen sigara fiyatlarını kamuoyuna duyurdu. Bu artışla birlikte, Imperial Tobacco grubundaki en düşük fiyatlı sigaranın 74 TL, en yüksek fiyatlı sigaranın ise 88 TL olduğu kaydedildi. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde JTI, Esse, BAT ve Philip Morris gruplarında da 8 ila 10 TL arasında fiyat artışı gerçekleşti. Tütün kullanıcıları, “Sigara fiyatları ne kadar oldu?”, “Sigaraya zam mı geldi?”, “En ucuz sigara kaç TL?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

HANGİ GRUPLARDA HANGİ FİYATLAR BELİRLENDİ?

Zamların ardından güncellenen fiyat listesi aşağıda verilmiştir:

JTI Grubu

En pahalı sigara: 91 TL

En ucuz sigara: 76 TL

Ortalama fiyat aralığı: 75-80 TL

Esse Grubu

En pahalı sigara: 90 TL

En ucuz sigara: 70 TL

BAT Grubu

En pahalı sigara: 91 TL

En ucuz sigara: 75 TL

Philip Morris (PM) Grubu

En pahalı sigara: 89 TL

En ucuz sigara: 80 TL