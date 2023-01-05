Sigara fiyatlarına zam

2023 enflasyon verilerinin açıklanmasını ardından yeni zamlar da gelmeye başladı. Sigaraya 3,5 ile 4,5 TL arasında zam yapıldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu’nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.

Fiyat artışı sonrası en ucuz sigara 30 liraya çıkarken, zam oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

ÖTV ZAMMININ AYRINTILARI

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı.

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE’ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.

Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 5,39 liraya çıktı.

Enflasyon 2022 yılında yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşti.