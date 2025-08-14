Sigara İçenlere Ceza Kesilecek! Uyarıyoruz!

TÜTÜNLE MÜCADELEDE YENİ ÖNLEMLER

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’ndaki “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde tütünle mücadeleye ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Kapalı alanlarda sigara içen bireylere yönelik cezaların artırılacağını belirten Memişoğlu, “Hep kurumlara ceza kestiğimiz algılanmasın, sigara içenlere de ceza kesilebilecek” diye konuştu.

DUMANSIZ TÜRKİYE HEDEFİ

Tütünle mücadele alanında yapılan çalışmalara da değinen Memişoğlu, şöyle ifade etti: “ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda artık, kilo ve boy gibi sahaya çıkarak insanlara sigarayı bırakmaları gerektiğini, nasıl bırakabileceklerini ve destek nasıl verebileceğimizi anlatacağız. Türkiye’de erkeklerin yüzde 45’i sigara içiyor. Sigarasız şehir, sigarasız Bakanlık hedefliyoruz. Tütün, sigara değil, tütün. Elektronik sigara ve diğer ürünler de dahil hepsi yasak. Kesinlikle bu konuda taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz.” Ayrıca, hareketli yaşamı desteklemek amacıyla sağlık, milli eğitim, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, gençlik ve spor bakanlıkları ile ortak projeler yürüteceklerini aktardı.

DEPREM HAZIRLIĞI VE HASTANELER

Bakan Memişoğlu, depreme hazırlık ve hastanelerin durumuyla ilgili de bilgi verdi. Hastane binalarının yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini vurgulayan Memişoğlu, “Dayanıklı olmayanlar için yıkım kararı aldık ve hemen boşalttık” dedi. Yenileme ve yeniden yapım süreçlerinin devam ettiğini belirten Memişoğlu, Sındırgı’da yeni bir hastane inşa ettiklerini ve İstanbul dahil tüm hastaneleri depreme dayanıklı hale getirme çabalarının sürdüğünü ifade etti.

HASTANE RANDEVU SORUNLARI

Hastane randevuları hakkında bilgi veren Memişoğlu, “Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok. Göz, plastik cerrahi, onkoloji gibi branşlarda sıkıntılar mevcut, ama genel olarak kişiler istedikleri zaman randevu alabiliyor” diye belirtti. Alamayanların aile hekimlerine başvurabileceklerini sözlerine ekledi.

Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde bir düzenleme olup olmayacağına dair Memişoğlu, “Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüz var. Denetimlerimizi artıracağız, okul kantinlerini daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz” dedi. Ayrıca şekerli gıda tüketimi ile alakalı da “Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

AİLE HEKİMLİĞİ GELİŞTİRİLİYOR

Aile hekimliğini güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Memişoğlu, “Kişinin doğru zamanda doğru tedaviyi almasını sağlamak için sağlık sistemimizi yeniden yapılandırıyoruz. Örneğin, şeker hastalarının taramaları yapılıyor ve bu kişileri arıyoruz” dedi. Erken kanser taramalarının önemine dikkat çekerken, aile hekimlerinin kanser taramalarıyla ilgili hizmet sunduğunu ifade etti.

Memişoğlu, kas hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında da bir bilimsel çalışma yürüttüklerini dile getirerek, “Kanser ilaçlarında 5 ilacı ödemeye aldık. Sosyal Güvenlik Kurumu dünya genelinde eşi görülmemiş bir hizmet sunuyor” dedi. Organ bağışı konusundaki yeni düzenlemeler hakkında da bilgiler vererek, Türkiye’nin canlıdan organ veren ülkeler arasında en yüksekten biri olduğunu vurguladı.

DOKTORLARIN E-İMZA SORUNLARI

Doktorların e-imzasının kopyalanarak kötüye kullanıldığı iddialarına da değinen Memişoğlu, “İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli, diğeri idari” ifadelerini kullandı. Memişoğlu, SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını da ekledi.