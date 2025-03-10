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Sigara Üreticileri Peş Peşe Zam Yaptı

ZAM HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

Geçtiğimiz haftada, birçok sigara üreticisi ardı ardına zam açıklamaları yapıyor. Bu duruma P.M. grubu da katıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Mart itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesini duyurdu. Açıklamalara göre, P.M. grubundaki sigaraların fiyatı 10 TL artış göstererek, en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara ise 110 TL oldu.

BAT VE JTİ GRUPLARINDA DA ZAM VAR

Aynı zamanda, geçtiğimiz hafta BAT, Esse ve JTİ grubu sigaralara da zam yapılmıştı. Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL, en ucuz sigarası ise 75 TL olarak belirlendi. Öte yandan, JTİ grubunun en pahalı sigarasının fiyatı 91 TL’ye yükselirken, en ucuz sigarası da 75 TL’ye raflarda yer alıyor.

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