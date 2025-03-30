Sigara Uykuya Dalınca Yangın Çıkardı

YAŞLI VATANDAŞIN SİGARA İLE UYUMASI YANGINA NEDEN OLDU

Eskişehir’de meydana gelen olayda, yaşlı bir adamın ağzındaki sigara ile uyuyakalması sonucu yangın çıktı. Komşular, üst kattaki daireden yükselen alevleri adeta bir film izler gibi seyretti. Yangın, gece saatlerinde Alaönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bir binanın 3’üncü katında gerçekleşti. İddialara göre, yalnız yaşayan yaşlı adam uykuya dalarken sigarasını düşürdü ve yanan izmarit evdeki eşyaları tutuşturmaya başladı.

DUMANLAR YÜKSELDİ, KOMŞULAR YARDIM İSTEDİ

Dumanların hızla artmasıyla panikleyen adam, camdan dışarı çıkarak “Kedilerim yanıyor” diyerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu çağrının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, 2 arasöz ve çok sayıda personelle alevlere müdahale etti ve yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

SAĞLIK DURUMU VE OLAYA YAKINDAN GÖZLEMLER

Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Üst katta oturan komşular ve çevredeki diğer vatandaşlar, tüm bu olan biteni adeta bir film sahnesi izler gibi izledi. Yangın sırasında yaşlı adamın kedilerinin alevlerden etkilenmediği belirtildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.