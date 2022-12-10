Sigara ve alkol kanununda yeni düzenleme

Sigara ve alkol kanununda yapılan yeni düzenlemeye göre, sigara ve alkol piyasasında Ürün İzleme Sistemi’ne müdahale edenlere 8 yıla kadar, yetki belgesi olmadan sigara ve tütün ticareti yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bugün yürürlüğe giren kanun, “Yerli üretici, tütününü Şanlıurfa’dan, Gaziantep’e götürürken yakalanırsa 8 yıl hapisle cezalandırılacak” tespitiyle eleştiriliyor.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla; Ürün İzleme Sistemi’ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak, Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

“İktidar bir taşla iki kuş vuruyor”

Sözcü’de yer alan habere göre, teklifin TBMM Genel Kurulu’nda 30 Kasım günü kabul edildiği oturumda İYİ Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, iktidarın tütün ve alkollü içkilere zam yaparken bir taşla iki kuş vurmayı hedeflediğini söylemişti. Türkiye’nin Avrupa’da alkol tüketiminde sonuncu sırada yer aldığını belirten Çıray, şunları kaydetmişti:

“Alkollü içki tüketimini daha da azaltmak sosyolojik olarak mümkün olmadığı gibi, devletin ölçüsüz vergilendirme yoluyla bir hayat tarzı dayatması anlamına geldiği için kabul edilebilir bir politika olarak yürümemiştir. Resmen örtülü ve dolaylı bir ayrımcılık yapılmaktadır. Hükümetin ikinci hedefi de zamlarla vergi gelirlerini artırmaktı. Bu hedefin de gerçeklerin duvarına çarpıp tuzla buz olması kaçınılmazdı; nitekim öyle oldu. Tüketiciler, tütün ve alkollü içkilerde kaçak ürünlere yöneldikleri için hedeflenen vergi gelirlerinin bir hayli altında vergi gelirleri elde edilmiştir.”

“Urfa’dan Antep’e götürürken yakalanırsa 8 yıl ceza”

Oturumda, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yerli tütünün 20 yıl önce Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 40’ını karşılarken bugün bu oranın yüzde 10 dahi olmadığını kaydetmişti. Yerli, küçük çiftçinin çiftçilik yapamaz duruma geldiğini vurgulayan Öcalan, “Yerli tütün üreticileri Urfa’dan tütününü çıkarıp Antep’e götürüp satmak isterken yolda yakalanırsa üç yılla sekiz yıl arasında ceza öngörülüyor. Şimdi biz bunu nasıl kabul edelim?” demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, iktidarın yerli tütün üreticisini mağdur ettiğini ileri sürerek, “Her şey memlekette bitti, Adıyamanlının, Malatyalının, Urfalının Tokatlının tütünü kaldı, Allah sizi ıslah etsin” ifadelerini kullanmıştı.

Kabul edilen maddelere göre, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin, kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi’ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

2 milyar adet kapasite zorunlu

Düzenlemeye göre; makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.