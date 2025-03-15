Sigara Vergisi Düzenlemesi Resmi Gazete’de Yayımlandı

ÖTV ORANI DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren sigaralar ile tütün yerine geçen maddelerden üretilen sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye çekildi. Ancak, maktu vergi tutarı 8,39 TL’den 10,50 TL’ye yükseltildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bu kararla birlikte sigaraların ÖTV oranı ve maktu vergi tutarı tekrar düzenlendi.

SİGARA FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Son zamanlarda artan sigara zamlarının ardından ortaya çıkan bu vergi düzenlemesi, sektörün dikkatini çekti. 15 Mart 2025 tarihi itibarıyla bazı sigara gruplarındaki fiyatlar ise merak uyandırdı: Imperial Tobacco’nun en ucuz sigarası 74 TL, en pahalı sigarası 88 TL; Philip Morris’in en ucuz sigarası 80 TL, en pahalı sigarası 110 TL; BAT’ın en ucuz sigarası 75 TL, en pahalı sigarası 91 TL; JTİ’nin en ucuz sigarası 75 TL, en pahalı sigarası 91 TL; Esse’nin en ucuz sigarası 70 TL, en pahalı sigarası ise 90 TL olarak belirlendi. ÖTV oranındaki düşüş ve maktu vergi artışının fiyatlara yansımasının nasıl olacağı ise merakla bekleniyor.