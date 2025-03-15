Sigarada Verdiği Düzenleme: ÖTV ve Maktu Ayarı

ÖTV ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ve maktu vergi tutarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu konuya ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VERGİ GELİRLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni düzenleme ile sigaraların ÖTV oranı ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, yapılan düzenlemeyle vergi gelirlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak şekilde ÖTV’nin kompozisyonu değiştirildi. Bu çerçevede, sigaraların ÖTV oranında bir indirim gerçekleştirilirken, indirim sonucunda ortaya çıkacak vergi gelirleri kaybını telafi edebilmek adına maktu vergi tutarında bir artış yapıldı.

ENFLASYONLA MÜCADELE HEDEFİ

Bu düzenlemenin amacı, sigaranın çarpan etkisini 4,4’ten 3,8’e düşürmektir. Enflasyonla mücadele açısından maliye politikasına destek sağlamak hedefleniyor. Böylece, maliyetlerdeki 1 liralık bir artış sonucunda sigara fiyatlarında yapılması gereken artış oranı 4,4 lira yerine 3,8 lira olacak. Bu adım, enflasyonist etkinin sınırlanması amacıyla bütçe hedefleriyle uyumlu şekilde atılan bir maliye politikası adımı olarak değerlendiriliyor.