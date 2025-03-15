Gündem

Sigarada Verdiği Düzenleme: ÖTV ve Maktu Ayarı

sigarada-verdigi-duzenleme-otv-ve-maktu-ayari

ÖTV ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ve maktu vergi tutarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu konuya ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VERGİ GELİRLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni düzenleme ile sigaraların ÖTV oranı ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, yapılan düzenlemeyle vergi gelirlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak şekilde ÖTV’nin kompozisyonu değiştirildi. Bu çerçevede, sigaraların ÖTV oranında bir indirim gerçekleştirilirken, indirim sonucunda ortaya çıkacak vergi gelirleri kaybını telafi edebilmek adına maktu vergi tutarında bir artış yapıldı.

ENFLASYONLA MÜCADELE HEDEFİ

Bu düzenlemenin amacı, sigaranın çarpan etkisini 4,4’ten 3,8’e düşürmektir. Enflasyonla mücadele açısından maliye politikasına destek sağlamak hedefleniyor. Böylece, maliyetlerdeki 1 liralık bir artış sonucunda sigara fiyatlarında yapılması gereken artış oranı 4,4 lira yerine 3,8 lira olacak. Bu adım, enflasyonist etkinin sınırlanması amacıyla bütçe hedefleriyle uyumlu şekilde atılan bir maliye politikası adımı olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ülke Puanına En Fazla Katkıyı Fenerbahçe Yaptı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenmesiyle Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcisi kalmadı. Son 5 yılda ülke puanı katkısı sağlayan ekiplerin sıralaması açıklandı.
Gündem

İmamoğlu ve Yavaş: Birlikteyiz ve Kararlıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, "Biz birlikteyiz." mesajını ilettiler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.