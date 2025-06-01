Sigaraların İzmaritleri Yangınlar Doğurmuş

İKİ YANGINA NEDEN OLAN SİGARA İZMARİTLERİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde söndürülmeden atılan sigara izmaritleri nedeniyle iki ayrı yangın paniğe yol açtı. Yangınlardan biri ormanlık alanda, diğeri ise güneş enerjisi santralinin bulunduğu bölgede meydana geldi.

İLK YANGIN ORMANLIK ALANDA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Yol kenarında başlayan yangın, hızla ormanlık alana yayıldı. Olayın duyulması üzerine itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yangına ilk müdahaleyi, mahalleli ile muhtar Mehmet Öztürk yaptı. Gelen itfaiye ekiplerine destek olan Öztürk, hortumu alarak alevlerle mücadele etti. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çabaları sonucu zorla kontrol altına alındı.

Diğer yangın ise Birecik Barajı yolu üzerinde çıktı. İddiaya göre, yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede çevredeki güneş enerjisi santraline sıçradı. Olayın bildirilmesinin ardından itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda trafo ile güneş enerjisi panellerinin büyük zarar gördüğü belirtildi. İlk incelemelere göre her iki yangının da yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmaritlerinden kaynaklandığı öğrenildi.