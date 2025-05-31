Sigarayı Bırakan Alkoç’un Değişimi Harika!

ESNAF HAŞİM ALKOÇ SİGARA BAĞIMLILIĞINDAN KURTULDU

Kırklareli’nde, 49 yıl boyunca sigara kullanan esnaf Haşim Alkoç, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle sigarayı bıraktı. 61 yaşındaki Alkoç, uzun yıllar süren sigara alışkanlığından kurtulmak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı. Doktor Sermin Günay’ın uyguladığı yöntemle kısa sürede sigarayı bırakan Alkoç, yaşadığı değişimi anlattı.

İLK ADIM VE DEĞİŞİM SÜRECİ

İlk kez 12 yaşında arkadaş ortamında sigara içmeye başlayan Alkoç, “Bir süredir bırakmak istiyordum ama cesaret edemiyordum. Doktorla tanışınca ilaçlarımı verdi, dördüncü günde tamamen bıraktım.” ifadelerini kullandı. Sigara içtiği dönemde merdiven çıkarken zorlandığını ve nefesinin kesildiğini vurgulayan Alkoç, sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes almaya başladığını dile getirdi. Torununun sigara kokusundan rahatsız olduğu için ondan uzak durduğunu belirten Haşim Alkoç, “Şimdi torunum boynuma sarılıyor. Hayatımda çok şey değişti; nefes alışım, tat almam, yemek yemem, uykum değişti. Çok pişmanım, boşuna içmişiz, hiçbir işe yaramıyor.” diye konuştu.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNDEN DAVET

Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Sermin Günay, sigara bağımlılığının çok sayıda hastalığa yol açtığını ve bunların birçoğunun ölümle sonuçlandığını söyledi. Uyguladıkları yöntemle 49 yıllık sigara bağımlısı Haşim Alkoç’un, kısa sürede sigarayı bıraktığını aktaran Günay, “Bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz.” dedi.