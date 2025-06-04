Sığınmacılar, Öncüpınar’da yoğunlaşmış durumda

SURİYELİ SIĞINMACILARIN GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERİ ARTMIŞ DURUMDA

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, Suriye’ye gönüllü dönüş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturuyor. Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Türkiye’de yaşayan sığınmacılar, yanlarına aldıkları eşyalarla birlikte çıkış işlemlerini tamamlayarak ülkelerine dönmeye başlıyor.

SURİYE’YE DÖNÜŞ İÇİN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

14 yıldır İstanbul’da yaşayan Hüseyin Salih, Türkiye’ye geldiğinde sadece 9 yaşında olduğunu belirterek dönüş yolunda yaşadığı duyguları aktarıyor. “14 senedir Türkiye’deyim, hiç Suriye’ye dönmedim. Çok güzel duygular yaşıyorum. Türkiye’de çok güzel hatıralarım oldu, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Arkadaşları bırakmak benim için çok zor oldu, bunu kelimelerle ifade edemem” diyor. Türkiye’nin başarısını vurgulayan Salih, “Suriye de yavaş yavaş düzeliyor. Tüm mültecilerin bir gün dönmesini isterim çünkü herkese görev düşüyor. El birliğiyle daha iyi günlere ulaşacağız inşallah” şeklinde düşünüyor.

Kalıcı olarak geri döndüğünü ifade eden Salih, Türkiye’deki destekleri de unutmadığını dile getiriyor. “Cumhurbaşkanımızın bizlere sahip çıkması, Suriyelileri kabullenmesi çok güzel bir şeydi. Türkiye’deki ilk yıllarımda çok büyük beklentilerim vardı ve bu beklentilerim karşılandı. Çocukluğumdan beri buradayım, şimdi geri dönmek çok hüzünlü” diyor. Diğer sığınmacılardan Mahmud Kila ise “Çok güzel zamanlar geçirdim. Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Artık kalıcı olarak Halep’e dönüyorum” ifadelerini kullanıyor.

İYİ İLİŞKİLER VE HOŞGÖRÜ

32 yaşındaki Muhammed Radip Seruy, Türkiye’deki deneyimlerini paylaşıyor. “Türkiye’de kalıp işiyle uğraştım. Buradaki insanlar çok iyi. Güzel zamanlarım oldu. Şimdi Şam’a dönüyorum” diyor. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki anıları ve yaşadığı güzel zamanlar, dönüş kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.