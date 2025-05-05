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Sığınmacılar Türkiye’den Suriye’ye dönüyor

SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR

İç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor. Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda yoğun bir kalabalık oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi’nde gerekli işlemlerini bu noktada tamamladıktan sonra ülkelerine doğru hareket ediyor.

Öncüpınar Gümrük Kapısı’na dönmek amacıyla gelen Suphi Neno (60), ailesiyle birlikte 11 yıl önceki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındığını belirtiyor. Ülkesine dönüş sürecini değerlendiren Neno, Türkiye’ye olan minnettarlığını şu sözlerle dile getiriyor: “Suriye’de savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye’den Allah razı olsun. Türk halkına teşekkür ediyorum.” Benzer şekilde, 37 yaşındaki Muhammet Hamo da iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındığını ifade ederek Türk halkına teşekkür ettiğini belirtiyor.

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