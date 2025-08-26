Sigorta Primleri Araç Sayısına Göre Değişecek!

YENİ POLİÇE DÜZENLEMELERİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası uygulaması için önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. SEDDK’nın resmi web sitesi üzerinden duyurulan genelge ile gerçek kişi işletmeler adına düzenlenen poliçelerin primlerinin belirlenmesinde yeni bir sistem devreye alındı. Artık, kullanım türü aynı olan araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel olarak değerlendirilirken, 5 araçtan sonrasında tüzel kişi olarak muamele görecek.

SİSTEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bunun yanı sıra, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile İlgilenen İşletmeler için Kısa Süreli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi Düzenlenmesine İlişkin genelge çerçevesinde düzenlenecek kısa süreli poliçelerde bu yeni kural uygulanmayacak. Trafik sigortası poliçesi hazırlanırken, artık hangi poliçelerin referans alınabileceği konusunda yenilikler mevcut. Mevcut poliçenin vade bitiminden 14 gün öncesinde yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere, referans alınması mümkün olmayacak. Aynı araç grubuna ait poliçeler referans gösterilebilecek.

POLİÇE YENİLEME KURALLARI

Yürürlükteki poliçenin vadesi içinde yeni alınan bir araç için poliçe düzenlenmesi halinde, mevcut poliçenin genelge hükümlerine göre sonlandırılması durumunda, bu sonlandırılan poliçe bir sonraki yenileme döneminde düzenlenecek yeni poliçeye referans olarak gösterilebilecek. Mevcut ve yeni poliçelerdeki tüm hasarlar, basamak hesabında ayrıca dikkate alınacak. Daha önceki 10 yıldan eski poliçeler referans olarak kullanılamayacak ve her poliçe yalnızca bir sefer referans gösterilebilecek. Eğer birden fazla referans poliçe varsa, bu durumda sigortalının lehine olacak en avantajlı poliçe dikkate alınacak. Ayrıca, 4’üncü maddenin 1’inci fıkrasına eklenen bent ile trafik sigortası poliçesi düzenlendikten sonra referans poliçeye yönelik hasar bildirimi yapılması halinde, bir sonraki yenileme döneminde düzenlenecek poliçenin basamağı bu hasar bildirimi göz önünde bulundurularak belirlenecek.