Sigorta Sektörü Büyüyor, Hedef 50 Milyar

2025 TÜRKİYE BANKASÜRANS ZİRVESİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, geçtiğimiz yıl sigorta sektörünün büyüklüğünün 25 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, bu prim üretiminin yüzde 20’sinin bankalar vasıtasıyla gerçekleştiğini ifade ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, alanında Türkiye’de ilk ve tek olarak dikkat çekiyor. Etkinlik, kamu, birlik ve dernek yöneticileri ile banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getiriyor.

BANKASÜRANSIN ÖNEMİ ARTMAKTA

Obalı, Türkiye Bankasürans Zirvesi’nin 9-10 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirildiğine değinerek, bu durumu oldukça önemli gördüklerini aktarıyor. Avrupa sigortacılığında yaygın olarak tercih edilen bankasüransın, bankalar ile sigorta şirketlerinin işbirliğini temsil ettiğini söylüyor. Obalı, bankasüransı “bankaların geniş müşteri ağına sigortayı taşıyabilmek için çok kıymetli bir paydaşlık” olarak değerlendirdiklerini dile getiriyor. “Özellikle Türkiye’deki sigorta penetrasyonunu ve farkındalığını artırmak amacıyla bu iki finans kesiminin önemli oyuncularının işbirliğinin güçleniyor” diyor.

SİGORTA PRİM ÜRETİMİNDEN BANKASÜANSIN PAYI

Zirve dahilinde genel olarak “dijitalleşme ve yapay zekanın bankasürans alanında nasıl geliştiği” üzerinde durulduğunu belirten Obalı, temel amacın sigorta pastasının bankasürans tarafını geliştirmek değil, bu alan aracılığıyla pastayı büyütmek olduğunu vurguluyor. Türkiye sigorta sektörünün geçen yıl yaklaşık 25 milyar dolar prim üretimi gerçekleştirdiğini, bunun yüzde 20’sinin bankasürans üzerinden, yüzde 80’inin ise konvansiyonel acente ve diğer dağıtım kanalları ile sağlandığını aktarıyor. Hayat emeklilik tarafındaki bankasürans etkisinin kredi bağlantılı sigortalarla beraber oldukça önemli olduğunu kaydediyor.

GELİŞİM HedefLERİ VE AMACIMIZ

Obalı, sigorta sektörünün 2024’te yaklaşık 870 milyar lira prim büyüklüğüne ulaşmasını beklediklerini yineleyerek, bunun 170 milyar lirasının bankacılık sektörü üzerinden geleceğini iletiyor. Dolar bazında 2024’te sigorta sektörünün 25 milyar dolarlık bir prim üretimi gerçekleştireceğini öngörüyor. Kredi bağlantılı sigortaların kredi maliyetlerinin artmasıyla karşılaşacağı baskıyı dile getirirken, “Bu dönemde kredilerin daha bol olduğu şartlarda daha yukarı rakamlara ulaşacağına inanıyoruz” diyor.

Obalı, bankasüransı aktif ve dinamik bir dağıtım kanalı olarak kullanmayı hedeflediklerini belirtirken, “2030 hedefimiz sigortacılığın büyüklüğünü iki katına çıkarmak” diye ekliyor. Türkiye’nin sigorta büyüklüğünün muadil ülkelerin gerisinde kaldığına işaret eden Obalı, 2030’da sigorta prim büyüklüğünü 50 milyar doların üzerine çıkarmayı amaçladıklarını vurguluyor. Bankasüranstan bekledikleri rakamın mevcut yüzde 20 paydan yüzde 40’lara ulaşması gerektiğini belirtiyor. Mobil ve dijital uygulamaların bu süreçte önemli olduğunun altını çiziyor.