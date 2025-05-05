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Sigorta Sektöründe Değişiklik Yapılıyor. SEDDK, Hasar Kriterlerini Güncelliyor. Perte Çıkarma Uygulaması Artık Sona Eriyor. Yeni Düzenleme 1 Temmuz 2025’te Başlayacak

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Sigorta sektöründe önemli bir değişiklik yaşanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ağır hasar kriterleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıyor. Daha önce, araçların hasar durumu %30-40 seviyelerinde olsa bile, bazı durumlarda sigorta şirketleri aracın perte çıkarılmasına karar verebiliyordu. Sigortalı kişiler, kaza sonrası “Bu aracı artık istemiyorum” şeklinde talepte bulunabiliyor ve sigorta şirketi de bu isteği kabul edebiliyordu. Perte çıkarılma kararları genellikle eksperler tarafından veriliyor, ancak sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki anlaşmalar da önemli rol oynuyordu.

PERTE ÇIKMA UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Perte çıkarılan araçlar, sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu ihale platformları aracılığıyla satışa sunuluyordu. İki ana yöntem mevcut: Bazı sigortalılar, yangın veya kaza sonrası hem aracın hem de hasarın kendilerine bırakılmasını talep edebiliyor. Bu durumda “sigortalıya terk” denilen yöntem devreye giriyor ve araç piyasasında farklı aktörler sürece dahil oluyordu. Ancak, yeni düzenleme ile birlikte bu yöntem sona eriyor. Araçtaki hasarın tam veya ağır olup olmadığı yalnızca eksperler tarafından belirlenecek. Sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki anlaşmalara dayalı perte çıkarma uygulaması artık geçerli olmayacak.

DÜZENLEMENİN HEDEFLERİ

Tam hasar durumunda hurda tescil belgesi, ağır hasar durumunda ise trafikten çekilme belgesi ibraz edilmeden sigorta şirketine ödeme yapılmayacak. Tam ve ağır hasarlı araçlar için mevcut hurda satış yöntemi değişmeyecek. Ancak, bu yeni kapsam dışında kalan hasarlı araçlar ihale platformlarında satılamayacak. Bu durum, özellikle hurda araç ticareti yapan firmalar açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor. Yeni sistemin, 1 Temmuz 2025 itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlanacağı açıklandı. Hedef, pert araç pazarını daha şeffaf, kontrollü ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturmak.

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