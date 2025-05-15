Sigortaladim.com 2025 Trafik Ve Kasko Sigortası Fiyatları

EKONOMİK KOŞULLAR VE SİGORTA FİYATLARI

Sigorta fiyatları, her yıl değişen ekonomik koşullar, düzenlemeler ve bireysel faktörlere bağlı olarak farklılık gösteriyor. 2025 yılında trafik ve kasko sigortası fiyatlarında hangi durumların ortaya çıkacağı sürücüler için merak konusu. 2025 yılı için trafik ve kasko sigortası fiyatları hakkında bilgilere ulaşmak için yazının devamını inceleyebilirsiniz.

Trafik Sigortasında Tavan Fiyat

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibinin sahip olduğu bir sigorta türüdür. Sigorta şirketleri, bu sigortayı belirlenen tavan fiyatlar doğrultusunda satmak zorundadır. Trafik sigortasında tavan fiyat, yönetmeliklerle belirlenen ve sigorta şirketlerinin geçemeyeceği en yüksek prim tutarıdır. Bu fiyat, aracın türüne, kayıtlı olduğu ile ve araç sahibinin sigorta geçmişine göre farklılaşabiliyor. Türkiye’de 15 farklı araç sınıfı için ayrı tavan fiyatlar belirlenmiş olup, sigorta şirketleri, trafik sigortası primlerini bu sınırlara uygun şekilde hesaplayabiliyor. Ancak, tavan fiyatı belirleyen faktörlerin zaman içinde değişebilmesi, yıllık sigorta primlerine yansıma yapabiliyor.

Tavan Fiyatları Etkileyen Faktörler

Trafik sigortasında belirlenen tavan fiyatlar birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Tavan fiyatını etkileyen faktörler ise şu şekilde sıralanabiliyor: Araç sınıfı ve kullanım amacı; özel araçlar, ticari araçlar ve motosikletler için farklı tavan fiyatları uygulanıyor. Araç sahibinin hasar geçmişi; hasarsızlık indirimi olan sürücüler daha düşük prim öderken, geçmişte kazaya karışmış sürücüler daha yüksek prim ödüyor. Plaka ili; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sigorta fiyatları genellikle daha yüksek oluyor. Sigorta şirketinin fiyat politikası; şirketler, tavan fiyatını aşmamak koşuluyla sürücülere farklı fiyat teklifleri sunabiliyor.

Zorunlu Trafik Sigortası 2025 Fiyatları

Otomobiller için 2025 yılı ortalama trafik sigortası fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: **Yukarıdaki fiyatlar sigortaladım.com’da sunulan trafik sigortalarının ortalama primleri alınarak ve sigorta birliğinin belirlediği aylık artış oranına göre hesaplandı.

Kasko Değer Listesi Nedir?

Kasko değer listesi, Türkiye Sigorta Birliği tarafından her ay yayınlanan ve araçların güncel piyasa değerlerini gösteren bir listedir. Sigorta şirketleri, kasko poliçesi oluştururken bu listeyi referans alarak aracın sigorta bedelini belirliyor. Aynı zamanda noter işlemleri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplamalarında kullanılan bu liste; aracın marka, model, üretim yılı ve motor hacmi gibi özellikleri ile piyasa koşullarına göre düzenleniyor. 15 yaşına kadar olan araçlar için kasko değer listesi sunulurken, daha eski araçların sigorta bedelleri sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan anlaşmaya göre belirleniyor.

Kasko Sigortasında Fiyatları Etkileyen Faktörler

Kasko sigortasının fiyatları, birçok değişkene göre hesaplanıyor. Kasko sigortasında fiyatları etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabiliyor: Araç yaşı ve modeli; yeni model ve yüksek değere sahip araçların kasko primleri daha yüksek oluyor. Sürücünün geçmiş sigorta bilgileri; hasarsızlık indirimi olan sürücüler, daha düşük primlerle sigorta yaptırabiliyor. Teminat kapsamı; genişletilmiş kasko, mini kasko veya dar kasko gibi farklı poliçe türleri fiyatları doğrudan etkiliyor. Araç kullanım amacı; ticari araçlar için belirlenen kasko fiyatları, bireysel araçlara göre daha yüksek olabiliyor.

Kasko Sigortası 2025 Fiyatları

Otomobiller için 2025 yılı ortalama kasko sigortası fiyatları aşağıdaki tabloda shownmaktadır: **Yukarıdaki fiyatlar sigortaladım.com’da sunulan kasko sigortalarının ortalama primleri alınarak hesaplanmıştır.

ÖNEMLİ SİGORTA TÜRLERİ

Trafik ve kasko sigortası, araç sahiplerinin kendilerini ve araçlarını güvence altına almak için yaptırması gereken önemli sigorta türleri arasında yer alıyor. Zorunlu trafik sigortası, olası kazalarda karşı tarafın zararlarını karşılayarak hem yasal sorumluluklarınızı yerine getiriyor hem de beklenmedik mali yüklerden korunmanıza yardımcı oluyor. 2025 yılı için güncel trafik sigortası fiyatlarını ve sigorta primlerini etkileyen faktörleri öğrenerek bütçenize en uygun poliçeyi seçebilirsiniz. Sigortaladım.com üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde trafik sigortası teklifi alarak, zorunlu trafik sigortanızı avantajlı fiyatlarla anında yaptırabilirsiniz!