SİHA’nın öncü ismi Özdemir Bayraktar uğurlanıyor

SİHA’nın öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi’ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi’ne getirildi.

Cami avlusunu dolduran yakınları ve sevenleri tabutu başında Bayraktar’a dua ederken, eşi Canan, çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar burada taziyeleri kabul ediyor.

Cenaze törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilal Erdoğan ve çok sayıda seveni katılıyor.

Bayraktar’ın cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Garipçe’deki aile kabristanlığına defnedilecek.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afrika’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi Bayraktar’ın vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.” mesajını paylaştı.