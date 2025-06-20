Sıhhat Bakanı Memişoğlu, Destek Verdiklerini Açıkladı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ UNUTULMAZ ADIMLAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu’da yaptığı açıklamada, “Bugün kardeşimiz Suriye’de de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Bir dizi etkinlik için Bolu’ya gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret ettikten sonra Vali Abdulaziz Aydın ve kent protokolü ile bir araya geldi. Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı çerçevesinde 49’uncu ili ziyaret ettiklerini belirtti. “Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle daha iyi sağlık hizmeti sunmak, Türkiye’yi sağlık alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri yapmak için çalışıyoruz.” diyen Memişoğlu, Bolu’nun sağlık hizmetleri açısından önde gelen illerden biri olduğunu vurguladı. Ancak fiziki yapıların yenileneceği ihtiyacına da değindi.

HASTANE YENİLEME PROJELERİ HIZ KAZANACAK

Memişoğlu, İzzet Baysal Devlet Hastanesi için 400 yataklı yeni bir hastane planladıklarını söyleyerek, “Bu yatırımı aldık, kısa zamanda projesini tamamlayıp inşaatına başlayacağız.” dedi. Aynı zamanda, Kadın doğum blokunun inşaatının devam ettiğini açıklayan Memişoğlu, Fizik Tedavi Hastanesi’nin de yenileneceğini, temmuzda ihalesinin yapılacağını ve sağlık hizmetlerinin en kısa sürede sunulacağını ifade etti. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölge için kritik bir öneme sahip olduğunu, bu hastanenin 2002’de açıldığını ve kapasitesinin artırıldığını belirten Memişoğlu, ayrıca, “Acil durum hastanesi için de yan tarafta planlama sürecindeyiz.” diye ekledi.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖNEMİ

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayan Memişoğlu, birlikte çalışarak sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kovid-19 süreci hakkında bilgi veren Memişoğlu, “Kovid-19 döneminden bu yana ilaç, engelli ve ÇÖZGER raporlarının sürelerini birer yıl uzatarak 4 yıldır sürdürüyoruz.” dedi. Bu yıl yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini ve MHRS sisteminde bu konularla ilgili ayrı randevu sistemi geliştirdiklerini dile getirdi. “Böylece 10 milyona yakın insanımızın ertelenen raporlarını yenilemiş olacağız.” diyen Memişoğlu, rapor sürecinde insanları arayarak yardımcı olacaklarını da belirtti.

TÜRKİYE DOST ÜLKELERE DESTEK VERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sağlık hizmetleriyle yurt dışına da destek verebildiğini ifade eden Memişoğlu, “Bugün kardeşimiz Suriye’de de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz.” şeklinde konuştu. Şam ve Halep’te örnek gösterecek sağlık tesislerinin kurulacağını belirten Memişoğlu, “Çok kısa zamanda Şam’da 300 yataklı kalp damar hastanesini hizmete sunmayı planlıyoruz.” dedi.

Bakan Memişoğlu, AK Parti Bolu Milletvekilleri ve diğer ilgililerle birlikte Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katıldıktan sonra Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret edecek.