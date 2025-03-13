“Sihirli Annem” Filmi Yakında Çekilecek

SIHİRLİ ANNEM FİLMİ YENİDEN GELİYOR

Unutulmaz fantastik dizi “Sihirli Annem” sinemaya uyarlanıyor. Dizi, yayınlandığı dönemde büyük bir etki yaratarak dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra çekilen versiyonları ise pek fazla ilgi görmemişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Poll Films’in sahibi Polat Yağcı, Sihirli Annem filmini eski oyuncu kadrosuyla tekrar hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İNCI TÜRKA YENİDEN BAŞROLDE

Uzun yıllar Londra’da yaşayan ve dizide Betüş karakterini canlandıran İnci Türkay, filmde başrolü üstlenecek. Türkay, 10 yıl aradan sonra ilk kez Sihirli Annem filmi ile setlere geri dönüyor. Filmin senaryosu, 25 Haziran 2022’de vefat eden dizinin yazarı Gamze Özer tarafından kaleme alındı. Film, yakında sete çıkması öngörülüyor.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Filmde İnci Türkay’ın yanı sıra Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimler de rol alacak.