Sıhke Kavunu Hasadı Başladı

ÖZEL AROMALARIYLA SIKHE KAVUNU HASADI BAŞLADI

Van’ın Tuşba ilçesinde kendine özgü aroması ve tatlılığıyla bilinen Sıhke kavununun hasadına başlandı. 2023 yılında, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde tescillenen Sıhke kavunu, ilçede yapılan hasatla birlikte üreticilere büyük bir umut sağlıyor. Tuşba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Veziroğlu, ilçede toplam 3 bin 600 dekarlık alanda sebze üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, bunun bin 600 dekarlık kısmında kavun ve karpuz ekiminin yapıldığını aktardı.

KAVUNUN AROMASI HALK TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR

Sıhke kavununun kendine özgü aromasının bölge halkı tarafından tercih edildiğine dikkat çeken Veziroğlu, “Sıhke kavununun; bölgenin yüksek rakımından, toprak ve suyundan kaynaklı kendine has aroması ve tadı var. Bundan ötürü bölge halkı tarafından tercih ediliyor” dedi. İlçede her yıl yaklaşık 4 bin ton Sıhke kavunu üretildiğini ifade eden Veziroğlu, “Dekarda yaklaşık 6-7 ton kavun elde ediyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 60’ı Van’da tüketiliyor, geriye kalan yüzde 40’ı ise Hakkari, Muş ve Bitlis gibi çevre il ve ilçelere gönderiliyor” şeklinde konuştu.

TSİKHE KAVUNU RAHBET GÖRÜYOR

Sıhke kavununun tescillendikten sonra daha fazla ilgi gördüğünü vurgulayan Veziroğlu, “Sıhke kavunu tescillendikten sonra bölge halkı tarafından tercih edilmeye başlandı. Çiftçiler de bu bilinçle tohumunu alarak çekirdekten fide üretip tarlaya dikimlerini yapıyor. Rağbet gittikçe artıyor. Geçen sene bin 200 dekarlık alanda kavun üretilirken bu sene bin 600 dekarlık bir alanda üretim gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı. İl Müdürlüğü tarafından Sıhke kavununun tohumunun özel olarak koruma altına alındığını ve yıl içinde yapılan üretim sonrası bu tohumların çiftçilere dağıtıldığını belirtti.

ÜRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Yaklaşık 200 dekarlık alanda kavun ekimi yaptığını ifade eden üretici Burhan Ezgi, “Yaklaşık 4 yıldır buradayız. Buranın toprağı verimlidir. Çok şükür işimiz arttı, talep çok. Sıhke kavunu kendine has aroması ve tadı nedeniyle tercih ediliyor” dedi. 18 yıldır çiftçilikle uğraşan Faysal Gül de 800 dönüm alana sebze ektiğini vurgulayarak, “Bu alandan 200 dönümü kavun karpuz, geri kalanına ise fasulye, domates, biber, patlıcan ektik. Sıhke kavunun aroması, toprağı ve coğrafi konumundan dolayı farklıdır. Kendi satış yerimizde satıyoruz, ayrıca Hakkari, Muş, Yüksekova gibi yerlere de gönderiyoruz” şeklinde konuştu.